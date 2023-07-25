Fenerbahçe ile Otokoç arasında yeni sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2023-2024 sezonu için sözleşme bedeli 195 milyon lira + KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Takımın performansına göre alınacak meblağın artabileceğinin aktarıldığı açıklamada, "Ayrıca UEFA Konferans Ligi, TFF Süper Lig, TFF Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da gelen başarılar ile birlikte azami 46 milyon 500 bin lira net başarı primi ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.