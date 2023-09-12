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Fenerbahçe ile Yemeksepeti arasında sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sponsorluk için Yemeksepeti ile anlaşıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Yemeksepeti ile forma kol yanı sponsorluğu için anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yemeksepeti ile forma kol yanı sponsorluğu konusunda anlaşma sağlamıştır. Yemeksepeti'nin logosu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'mızın ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçlarında formanın kol yanında yer alacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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