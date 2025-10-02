Fenerbahçe ilk galibiyetini elde etti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Nice’i 2-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Nice'i konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Nice'in tek golünü 37. dakikada Kevin Carlos penaltıdan attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 3'e yükseltirken Nice, henüz puanla tanışamadı.
Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, 23 Ekim'de sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek.