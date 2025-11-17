Fenerbahçe, İngiliz yıldız Sancho ile masada

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, İngiliz yıldız Jadon Sancho’yu gündemine aldı. Manchester United tarafından sezon başında Aston Villa’ya kiralanan Sancho, burada beklenen etkiyi yaratamadı. Villa formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada toplam 336 dakika görev alan genç oyuncu, gol ya da asist üretemeyerek beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçeli yöneticiyle görüştüğü öne sürüldü

Sancho'nun milli arada Türkiye'ye geldiği ve sarı-lacivertli kulüpten bir yöneticiyle görüştüğü iddia edildi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu sosyal medyadan aktardığı bilgide şu ifadeleri kullandı: "Jadon Sancho ile ilgili önemli bir bilgi geldi. Oyuncu şu an İstanbul’da, The Peninsula’da konaklıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Fenerbahçe’den bir yetkilinin de otelde Sancho ile görüştüğü iddiası var. Araştırıyorum; teyit ettikçe detayları paylaşacağım."

Kariyeri iniş-çıkışlarla dolu olan Jadon Sancho en parlak dönemlerini Bourissa Dortmund formasıyla yaşamıştı. Alman takımında sergilediği performansla Manchester United'a yaklaşık 90 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Burada beklentileri karşılayamayan Sancho kariyerinde düşüşe geçmiş Chelsea'de de bekleneni verememişti.