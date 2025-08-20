Fenerbahçe, Kadıköy'de Benfica'yı konuk edecek

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, bu akşam kendi sahasında Benfica'yı konuk edecek.

Chobani Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak ve TRT1'den yayınlanacak.

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal yapacak.

Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Cenk Tosun maç kadrosuna dahil edilmedi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun maça şu ilk 11'le çıkması bekleniyor:

İrfan Can - Yusuf, Skriniar, Oosterwold - Amrabat, Fred, Szymański, Semedo, Brown- Duran, En-Nesyri.

İki takım arasındaki yedinci mücadele

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'yla tarihindeki 7. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan 6 maçta Benfica 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 1 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

16 sezonluk hasret

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takım bu hasrete son vermek istiyor.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon da 3. ön eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'e elenmişti.

Maçın rövanşı 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak.

Eşleşmenin galibi Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek, kaybeden taraf ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.