Fenerbahçe Kadıköy’den ayrılacak mı? Dev stat projesi için yeni ilçe gündemde

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Fenerbahçe’de stadyumun geleceğine ilişkin tartışmalar, Kadıköy’deki mevcut yapının yenilenmesi ile Maltepe’de yeni bir stat inşa edilmesi seçenekleri etrafında şekilleniyor. Kadıköy’de kapasitenin 64 bine çıkarılmasını öngören projenin hazırlıkları tamamlanırken, Maltepe’de 80 bin kişilik stat seçeneği de yönetimin gündeminde yer alıyor.

Kadıköy’de kapasite 64 bine çıkarılacak

Fenerbahçe, iç saha karşılaşmalarını 47 bin 911 seyirci kapasiteli Chobani Stadyumu’nda oynuyor. Kulüp yönetimi, 9 Eylül’de yaptığı açıklamada stadın kapasitesini 64 bine yükseltmeyi hedefleyen yenileme projesinin tamamlandığını duyurmuştu.

Yaklaşık 50 milyon avroya mal olması öngörülen proje kapsamında stada 52 yeni loca eklenmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla kulübün yıllık gelirlerine 25 milyon avro katkı sağlanması hedefleniyor.

Proje, yalnızca seyirci kapasitesinin artırılmasını değil, loca satışları ve maç günü gelirlerinin yükseltilmesini de amaçlıyor. Böylece Fenerbahçe’nin mevcut stadını daha yüksek gelir üreten bir yapıya dönüştürmesi planlanıyor.

Erdoğan’dan projeye destek açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, Kadıköy’deki stadın büyütülmesi projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini belirtmişti.

Yıldırım, görüşmede projeye ilişkin çalışmalara başlanması yönünde talimat verildiğini ifade ederek, gerekli imzaların Ankara’da tamamlanma aşamasında olduğunu söylemişti.

İnşaat takvimine ilişkin de bilgi veren Yıldırım, çalışmaların kasım ayında dışarıdan görülebilecek aşamaya gelmesini beklediğini dile getirmişti.

Maltepe’de 80 bin kişilik stat seçeneği

Kadıköy’deki yenileme projesinin yanı sıra Maltepe’de 80 bin seyirci kapasiteli yeni bir stat inşa edilmesi seçeneğinin de değerlendirildiği öne sürüldü.

Bu seçeneğin hayata geçirilmesi durumunda Fenerbahçe’nin daha yüksek seyirci kapasitesi üzerinden bilet, kombine ve loca satışlarını artırabileceği, maç günü gelirlerinde de önemli bir yükseliş sağlayabileceği belirtiliyor. İddialara göre yeni stat seçeneği, söz konusu gelir kalemlerinde yüzde 60 ila 70 arasında artış potansiyeli taşıyor.

Ancak iki proje arasında henüz nihai bir tercih yapılmadı. Yönetimin, mevcut stadın yenilenmesi ile daha yüksek kapasiteli yeni bir tesis kurulmasının mali ve sportif sonuçlarını değerlendirdiği ifade ediliyor.

Taraftarların önceliği Kadıköy

Maltepe’de yeni stat yapılması ihtimali, Fenerbahçe taraftarları arasında da tartışma yarattı. Sosyal medyada görüşlerini paylaşan taraftarların bir bölümü, kulübün Kadıköy ile özdeşleştiğine dikkati çekerek mevcut stadın korunmasını savundu.

Diğer taraftarlar ise Kadıköy’deki stadın yenilenmesi yerine daha büyük kapasiteli ve modern bir tesis inşa edilmesinin uzun vadede kulübe avantaj sağlayabileceğini belirtiyor.

Tartışmanın merkezinde, yalnızca stadın kapasitesi değil, Fenerbahçe’nin tarihsel kimliği, taraftar alışkanlıkları ve gelecekteki gelir potansiyeli de bulunuyor.

Maltepe’de tesis çalışmaları da sürüyor

Fenerbahçe’nin Maltepe’deki tesis planlaması da gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Aziz Yıldırım, bölgede altı çim saha ile 5 bin seyirci kapasiteli bir stat yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

Yıldırım, altı çim sahanın mart-nisan döneminde kulübün kullanımına hazır hale gelmesinin öngörüldüğünü belirterek, projenin finansmanının yöneticiler tarafından karşılandığını ifade etmişti.

Maltepe’deki tesis çalışmalarının, bölgede yeni bir stat kurulması seçeneğiyle nasıl bir bütünlük oluşturacağı ise merak konusu.

Fenerbahçe yönetiminin, kulübün önde gelen isimleriyle yapılacak değerlendirmelerin ardından stadyum konusunda nihai kararını vermesi bekleniyor. Kadıköy’deki stadın yenilenmesi mi yoksa Maltepe’de daha büyük kapasiteli yeni bir tesis kurulması mı tercih edilecek, önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.