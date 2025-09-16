Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın yeni menajeri belli oldu

  1. Ekonomim
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’nın yeni takım menajeri, son olarak Türkiye Voleybol Federasyonu’nda Altyapı Kadın Voleybol Milli Takımlar menajerliği görevini üstlenen olan Ecem Türker Kavaz oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’nın yeni takım menajeri, voleybol şubemizde tüm yaş kategorilerinde Çubuklu formamızı giyerek A Takıma kadar yükselen, son olarak da Türkiye Voleybol Federasyonu’nda Altyapı Kadın Voleybol Millî Takımlar Menajerliği görevini üstlenmiş olan Ecem Türker Kavaz oldu.

Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği başarılarını elde etti

Ecem Türker Kavaz, 5 yıl boyunca yürüttüğü takım menajerliği görevi ile U21 Kadın Millî Takımımızla Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği başarılarını da elde etmiştir. Altyapımızdan yetişerek ailemizin bir parçası olan Ecem Türker Kavaz’a ‘Kulübümüze tekrar hoş geldin’ diyor, yeni görevinde Sarı Meleklerimizle birlikte nice başarılar diliyoruz" denildi.

Ecem Türker Kavaz kimdir, kaç yaşında?

1992 senesinde İstanbul'da doğan isim Fenerbahçe altyapısında voleybola başlarken A Takım'a kadar yükseldi. Fenerbahçe A Takımı'nda görev aldıktan sonra Ataşehir Belediyesi, Maltepe Yalı, Yeşilyurt ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giyen isim Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı menajeri olarak görev alıyor.

