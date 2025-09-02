Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic'i İspanyol ekibi Girona'ya kiraladı

  1. Ekonomim
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’in kiralık transferi konusunda İspanya’nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği 2 sezonun ardından Girona'ya kiralandı.

Sarı-lacivertli kulübün 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılan Livakovic, 2'si bu sezon olmak üzere bu süreçte toplam 74 karşılaşmada kaleyi korudu.

Fenerbahçe, transferle ilgili sosyal medya hesabından, "Kulübümüz, Dominik Livakovic’in kiralık transferi konusunda İspanya’nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

