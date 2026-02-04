Fenerbahçe Kante transferinin maliyetini resmen açıkladı: İşte ödenecek maaş ve imza parası

Fenerbahçe günlerce uğraş verdiği N'Golo Kante'yi renklerine bağlamayı başardı. Al-Ittihad ile kıran kırana pazarlıklar yürüten sarı-lacivertliler Fransız yıldıza imzayı attırdı.

Kante’nin transferiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün gece yarısı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante” ifadeleri kullanıldı.

Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz.



Maaliyeti belli oldu

Sarı-lacivertli ekip transferin mali detaylarını da resmen duyurdu.

Fenerbahçe, Kante'ye 11 milyon 400 bin Euro imza parası ödeneceğini 2025-2026 sezonu için ise 5.5 milyon Euro maaş verileceğini açıkladı. Fransız yıldız ayrıca 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında ise 11 milyon Euro maaş kazanacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir."

Kante, bu akşam İstanbul'a geliyor

Kante bu akşam 21:30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Futbolcumuz N’Golo Kante, bugün saat 21.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır” ifadeleri kullanıldı.