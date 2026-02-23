  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Takip Et

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe–Kasımpaşa maçının VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Takip Et

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR ve AVAR'ı açıklandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.

Maçı Yasin Kol yönetecek

Öte yandan zorlu mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Oğuzhan Aksu olacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

DEM Parti’den yenilenme kararı: İsmi ve yapısının değişeceği iddia edildiDEM Parti’den yenilenme kararı: İsmi ve yapısının değişeceği iddia edildiGündem

 

Türkiye, maden borsası kurulması için harekete geçtiTürkiye, maden borsası kurulması için harekete geçtiEkonomi

 