Fenerbahçe, Kayseri'den 3 puanla döndü
Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olduğu karşılaşmayı Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.
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Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşılaştığı müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Enner Valencia ile 67. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
Bu galibiyetle Fenerbahçe ligdeki puanını 51'e çıkardı.
Ali Koç, protokol tribününde oturmadı
Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Fenerbahçe taraftarının maça alınmaması nedeniyle protokol tribününde kendisi için ayırılan yere oturmadı ve karşılaşmayı Kayserispor taraftarlarıyla birlikte izledi.