Fenerbahçe-Kocaelispor maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ve Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftası Fenerbahçe ve Kocaelispor mücadelesine sahne olacak.
Bugün oynanacak maçın VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe - Kocaelispor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanacak Süper Lig 3. hafta karşılaşması, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe ve Kocaelispor'un ilk 11’leri
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat – Mert Müldür – Milan Skriniar – Yusuf Akçiçek – Semedo – Fred – Amrabat – Archie Brown – Szymanski – Duran – En-Nesyri
Kocaelispor: Jovanovic – Ahmet Oğuz – Dijksteel – Appindangoye – Haidara – Show – Nonge – Linetty – Oğulcan Çağlayan – Mendes – Petkovic
Mücadelede öne çıkan istatistikler
Fenerbahçe, Kocaelispor’a karşı ligde son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi (7 galibiyet, 5 beraberlik).
Kocaelispor, Kadıköy’de oynadığı Süper Lig maçlarında hiç galip gelemedi.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de son 21 sezondur evinde oynadığı ilk maçı kaybetmedi.
En-Nesyri, geçen sezon ligin yeni takımlarına karşı en çok gol atan oyuncu oldu.
Joseph Nonge, Kocaelispor’un en çok çalım deneyen ve isabet sağlayan ismi olarak dikkat çekiyor.