Fenerbahçe-Kocaelispor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası Fenerbahçe ve Kocaelispor mücadelesine sahne olacak.

Bugün oynanacak maçın VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Kocaelispor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Fenerbahçe - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanacak Süper Lig 3. hafta karşılaşması, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ve Kocaelispor'un ilk 11’leri

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat – Mert Müldür – Milan Skriniar – Yusuf Akçiçek – Semedo – Fred – Amrabat – Archie Brown – Szymanski – Duran – En-Nesyri

Kocaelispor: Jovanovic – Ahmet Oğuz – Dijksteel – Appindangoye – Haidara – Show – Nonge – Linetty – Oğulcan Çağlayan – Mendes – Petkovic

Mücadelede öne çıkan istatistikler

Fenerbahçe, Kocaelispor’a karşı ligde son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi (7 galibiyet, 5 beraberlik).

Kocaelispor, Kadıköy’de oynadığı Süper Lig maçlarında hiç galip gelemedi.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de son 21 sezondur evinde oynadığı ilk maçı kaybetmedi.

En-Nesyri, geçen sezon ligin yeni takımlarına karşı en çok gol atan oyuncu oldu.

Joseph Nonge, Kocaelispor’un en çok çalım deneyen ve isabet sağlayan ismi olarak dikkat çekiyor.