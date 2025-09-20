Fenerbahçe kongresinde ‘bahis’ gerginliği! Ali Koç ve Saran’ı destekleyenler birbirine girdi

Fenerbahçe'de kongre heyecanı yaşanıyor. Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran arasında yaşanacak yarışın ilk gününde olağanüstü genel kurulda gerginlik yaşandı. Kongre divan başkanı Şekip Mosturoğlu tarafları yatıştırdı.

Kongre üyeleri arasında tansiyon yükseldi

Fenerbahçe'de kongre üyeleri arasında ‘bahis’ konuşması sırasında tansiyon yükseldi. Ali Koç ve Sadettin Saran’ı destekleyenler tartıştı. Fenerbahçe'de kongre üyeleri arasında meydana gelen gerginlik sonrası konuşmalara ara verildi.

İki başkan adayının destekçileri arasında arbede yaşandı

İrfan Coşkun'un kullandığı "Siz Sayın Saadettin Saran ‘şike var dediniz!’, başkan olursanız 2010-2011 kupasını Trabzonspor’a verecek misiniz?” ifadelerinin ardından iki başkan adayının destekçileri arasında arbede yaşandı. Fenerbahçe genel kurulunda tribünlerde çıkan gerginliği GFB lideri Cem Gölbaşı ve Yücel Aslan sakinleştirmeye çalıştı.

Divan başkanı seçilen Şekip Mosturoğlu, kongre üyeleri arasında meydana gelen gerginlik sonrası konuşmalara ara verildiğini açıkladı. Gerginlik yatıştıktan sonra konuşmalar kaldığı yerden devam etti.

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Genel kurulda faaliyet raporunu Fenerbahçe Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan okudu. Kızılhan, kulübün 1 Mart 2024 - 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan faaliyetlerini kongre üyelerine aktardı.

Aynı döneme ilişkin denetim kurulu raporunu Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak açıkladı. Finansal aksiyonlarla ilgili bilgiler veren Koçak, "74 milyon Euro faktoring borcunu kapattık. 145 milyon Dolar ve 110 milyon Euro döviz kredisini pandemi öncesinde TL'ye döndük. 97 milyon Euro kısa vadeli kredilerimizi yapılandırdık. UEFA Finansal Fair Play uzlaşma anlaşmasından çıktık" dedi. Kur ve enflasyon artışları ile naklen yayın gelirlerindeki düşüşler, sporcu gelir vergileri, finansal yeniden yapılandırma, vergi ödemeleri konusunda da örneklerle bilgiler aktaran Koçak, Bankalar Birliği süreci, Gayrimenkul projeleri süreçleri, SPK süreci ve bu kaynaklar doğrultusunda hedeflerinin çok kısa zamanda Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina da, 01.03.2024 - 31.05.2024 ile 01.06.2024 - 31.05.2025 dönemlerine ilişkin mali tablolar hakkında bilgiler verdi. Vodina, toplam borcun 31 Mayıs 2025 itibarıyla 21 milyar 526 milyon TL olduğunu söyledi.