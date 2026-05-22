  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Hakan Safi'nin listesi açıklandı
Takip Et

Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Hakan Safi'nin listesi açıklandı

Fenerbahçe Kulübünde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Hakan Safi'nin listesi açıklandı
Takip Et

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Safi'nin listesinde şu isimler bulunuyor:

Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesi belli olduFenerbahçe Kulübünde başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesi belli olduSpor
Futbolda transfer dönemi belli olduFutbolda transfer dönemi belli olduSpor
Akaryakıt indirimi tabloya yansıdı: İşte 22 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt indirimi tabloya yansıdı: İşte 22 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Araç alacaklar dikkat! 300 bin TL'nin ödemesi ne kadar? İşte banka banka taşıt kredisi oranları...Araç alacaklar dikkat! 300 bin TL'nin ödemesi ne kadar? İşte banka banka taşıt kredisi oranları...Ekonomi

 