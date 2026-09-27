Aziz Yıldırım başkanlığı bırakacağı tarihi açıkladı

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Fenerbahçe Kulübünün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurulunda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, kulübün mali durumu ve başkanlık geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kongrenin Fenerbahçe tarihi açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Yıldırım, kulüple ilgili bütün mali ayrıntıları üyelerle paylaşacağını belirtti.

Yıldırım şunları söyledi:

“Çok uzun şeyler anlatacağım. Belki de Fenerbahçe tarihinin en önemli mali kongresinin başlangıcını yapacağız.

Herkes her şeyi bilecek. Bunları gazetelerden, televizyonlardan veya YouTube yayınlarından öğrenmeyeceğiz. Burada öğreneceğiz. Hepsini anlatacağım.”

"Seneye şampiyon yaparak bırakacağım"

Başkanlık görevinin ne zaman sona ereceğini de açıklayan Yıldırım, gelecek sezonun sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.

Fenerbahçe’yi şampiyon yaptıktan sonra görevini bırakacağını söyleyen Yıldırım, “Seneye şampiyon yaparak başkanlığı bırakacağım, bunu bilin. Şampiyon yapacağım. Söz verdik, takımı Şampiyonlar Ligi’ne götürdük. Şimdi sırada şampiyonluk var. Bu sene bu takımı şampiyon yapacağız, göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Eski yönetime sert suçlamalar

Aziz Yıldırım, konuşmasının devamında Sadettin Saran döneminde görev yapan yöneticilere yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Eski genel sekreter Orhan Demirel’in açıklamalarına tepki gösteren Yıldırım, önceki yönetimi kulübün gelirlerini harcamakla suçladı. Yıldırım, “Gelelim Orhan Beylere, Sadettin Bey’in hikâyesine. Paraları yemişsiniz. Orhan, hiç savunmayın” dedi.

Yusuf En-Nesyri'nin taksitlerini gündeme getirdi

Yusuf En-Nesyri’nin transferiyle ilgili mali ayrıntıları da paylaşan Yıldırım, Faslı futbolcunun Ali Koç döneminde 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle kadroya katıldığını hatırlattı.

En-Nesyri’nin daha sonra 8 milyon Euro karşılığında satıldığını belirten Yıldırım, eski yönetimin oyuncunun önceki kulübüne ödenmesi gereken bonservis taksitlerinden 6 milyon Euro'luk bölümünü ödemediğini ileri sürdü.

Nisan ayında yapılması gereken ödemenin gerçekleştirilmemesi üzerine FIFA’dan kulübe yazı geldiğini söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

“En-Nesyri için 8 milyon Euro geldi. Sayın Ali Koç, oyuncuyu 19 milyon 500 bin Euro'ya satın almıştı. Bonservis bedelinin 6 milyon Euro'luk bölümü ödenmemiş. Nisan ayında taksit geliyor ancak ödemiyorsunuz. FIFA’dan 15 Haziran’da bize yazı geliyor. Hepsi belgeli. Ödenmesi gerektiğini söylüyorlar, biz de ödüyoruz.”

"UEFA yazışmalarını da paylaşacağım"

Göreve geldikten sonra kulüp adına yaptığı ödemeleri belgeleriyle açıklayacağını belirten Yıldırım, UEFA ile gerçekleştirilen yazışmaları da kongre üyeleriyle paylaşacağını söyledi.

Ödenmeyen borçlar nedeniyle kulübe cezalar geldiğini savunan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

“Ne kadar para ödediğimi ve kulübe ne kadar para girdiğini anlatacağım. UEFA yazışmalarını da açıklayacağım.

Ödemiyorsunuz, ceza geliyor. Birincisini ödedim, ikincisini de pazar günü gönderdik. Problem değil. Altı milyon Euro'yu ben ödüyorum.”

Eski yönetime yönelik eleştirilerinin dozunu artıran Yıldırım, “Sekiz milyon Euro'yu aldınız. Çıkıp açıkça harcadığınızı söyleyin. Orhan, niyetimde yoktu ama niyetimi bozuyorsunuz. Abdesti değiştireceğiz” dedi.