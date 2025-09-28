Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'den geldi.

Evindeki son maçında Alanyaspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda da Kasımpaşa ile yenişemedi. Kanarya, bu süreçte 2 maçta 4 puan kaybederken zirve ile olan puan farkı da açıldı. Tedesco'nun öğrencileri kırmızı-beyazlılara karşı aldığı galibiyetle bu sezonki 4. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 15'e yükseltti. Akdeniz ekibi ise 10 puanda kaldı.