Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşmek için toplanacak

Fenerbahçe kulübü sosyal medya üzerinden bugün toplanan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararları açıkladı. Külüp dün Trabzonspor maçından sonra yaşanan olaylardar sonra ligden çekilmeyi görüşme kararı aldı.

Ali Koç'tan istifa kararı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Dün gecenin mağduru Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Fiziki saldırıdan kendilerini koruyan Fenerbahçeli futbolculardır. Ne olduğunu sorgulayan, endişe eden taraftarlarımızdır." açıklaması yaptı. Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığından da istifa etti.

Kurul'dan alt lige gidilmesi üzerine bir karar çıkması halinde Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını da bırakmayacağını söyleyen Koç, şu ifadeleri kullandı:

"3 ay sonra bırakıyorsun ediyorsun finansal zarar vesaire vesaire... Biz bu kararı alırsak ben başkanlığı bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübün başkanı olarak kulübü tekrar Süper Lig'e çıkarır öyle bırakırız."

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:



"18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına;

toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Gündem​:

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu,

4- İstiklal Marşı,

5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6- Kapanış."