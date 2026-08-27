Fenerbahçe-Lyon maçı bitti, saha karıştı! Guendouzi'ye saldırı girişimi
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon’u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından saha karıştı. Lyon oyuncularının Fenerbahçeli Matteo Guendouzi’nin üzerine yürüdüğü görüldü. Lyon taraftarların da Guendouzi'ye saldırmak isteyenler oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Lyon’u 2-1 yenerek 18 yıl sonra adını lig aşamasına yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli oyuncular büyük sevinç yaşarken, iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı.
Maç sonu görüntülerinde Lyonlu bazı futbolcuların Fenerbahçeli Matteo Guendouzi’ye doğru yöneldiği ve taraflar arasında sözlü tartışma çıktığı görüldü. Araya giren futbolcular ve görevliler olayın büyümesini önlemeye çalıştı.
Olayların yatıştırılmasının ardından Guendouzi, soyunma odası tüneline hareketlenirken sevinci sürdürünce oyuncular arasında yine arbede yaşandı.