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Fenerbahçe, Luan Peres'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in sözleşmesini feshetti.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Luan Peres'in sözleşmesini feshetti
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Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında defans oyuncusu Luan Peres ile sözleşme fesih görüşmelerinde sona gelerek, anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Peres'in lisansı, sezonun ikinci yarısı için çıkarılmadı.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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