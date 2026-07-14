Fenerbahçe Mason Greenwood'u açıkladı
Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un transferi için oyuncuyla ve kulübü Marsilya ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp oyuncuyla ve kulübü Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İngiliz futbolcu, Temmuz 2024’te Manchester United’dan ayrılarak Marsilya’ya imza atmıştı. 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Marsilya formasıyla çıktığı 81 karşılaşmada 48 gol kaydetmişti.
Greenwood, geride kalan Ligue 1 sezonunda attığı 16 golle Rennes’in golcüsü Esteban Lepaul’un ardından gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlamıştı.