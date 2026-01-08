Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi transferinin sonuna gelindi. Fransız futbolcu, Roma'dan İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe için bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olacak. Fransız orta sahayı taşıyan özel uçağın 13:30-14:00 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'den paylaşım

Fenerbahçe'den Matteo Guendouzi için resmi açıklama da geldi.

"Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe, Guendouzi'nin transferi için Lazio'ya bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, sağlık kontrollerinin ardından Matteo Guendouzi ile 4,5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe, Guendouzi transferi öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuş, X hesabından yapılan paylaşımda 'fırtına' ve 'kum saati' emojisine yer verilmişti.

🌪️ ⏳ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2026

Matteo Guendouzi kimdir?

14 Nisan 1999 tarihinde Fransa'nın Poissy kentinde doğan Matteo Guendouzi, futbola PSG'nin altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Lorient, Arsenal, Herha Berlin ve Marsilya formalarını giyen yıldız orta saha son olarak Lazio'nun yolunu tuttu.

Fransız futbolcu, 2022 yılında 11 milyon Euro'ya Arsenal'den Marsilya'ya, 2024 yılında ise 13 milyon Euro'ya Marsilya'dan Lazio'ya transfer oldu.

Lazio ile bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Guendouzi, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takım formasını da 14 kez giydi.