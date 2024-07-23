  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe, Natalia Munteanu’yu kadrosuna kattı
Takip Et

Fenerbahçe, Natalia Munteanu’yu kadrosuna kattı

Fenerbahçe Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018 forması giyen Natalia Munteanu’yu kadrosuna kattı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe, Natalia Munteanu’yu kadrosuna kattı
Takip Et

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018 forması giyen Natalia Munteanu’yu kadrosuna kattı. Moldova Kadın A Milli takım forması da giyen 30 yaşındaki kaleci, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

Avrupa Ligleri ile FIFPRO, FIFA'ya karşı yasal işlem başlatıyorAvrupa Ligleri ile FIFPRO, FIFA'ya karşı yasal işlem başlatıyorSpor

 

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli olduFenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli olduSpor

 