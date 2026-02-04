Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi resmen açıkladı
Fenerbahçe, dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle 2,5 yıllık anlaşma yapıldığını TFF'ye bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.
N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.