Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibini konuk edeceği maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Fenerbahçe-Nice maçının hakemi netleşti. Karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19:45'te başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.
Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
