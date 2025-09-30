  1. Ekonomim
  Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibini konuk edeceği maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Fenerbahçe-Nice maçının hakemi netleşti. Karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu - Resim : 1

UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19:45'te başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

