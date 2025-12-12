Fenerbahçe Norveç’te fırtına gibi esti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında deplasmanda Norveç temsilcisi Brann'ı 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Brann'ı 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin gollerini 5'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu, 36, 44 ve 65'te Anderson Talisca kaydetti.
Brann cephesinde 18. dakikada Eivind Helland direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde puanını 11'e yükseltti. Brann ise 8 puanda kaldı.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'daki bir sonraki maçında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek.