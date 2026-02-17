Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi de belli oldu.

Müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Anojen Kanagasingam olacak.

Mücadelede VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da Luca Cibelli görev yapacak.