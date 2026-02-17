  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu
Takip Et

Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile oynayacağı ilk maçın hakemi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu
Takip Et

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi de belli oldu.

Müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Anojen Kanagasingam olacak.

Mücadelede VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da Luca Cibelli görev yapacak.

Liverpool'un eski futbolcusu kasten yaralama suçundan gözaltına alındıLiverpool'un eski futbolcusu kasten yaralama suçundan gözaltına alındıSpor
Emlak satışında doğrulama dönemi başladı: 684 bin TL cezası var! İşte EİDS düzenlemesinin detaylarıEmlak satışında doğrulama dönemi başladı: 684 bin TL cezası var! İşte EİDS düzenlemesinin detaylarıEkonomi
Uyuşturucu soruşturması: Boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındıUyuşturucu soruşturması: Boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındıGündem
Teklif hazırlandı: Arazi tapusunda belirsizlikleri bitirecek yasa geliyorTeklif hazırlandı: Arazi tapusunda belirsizlikleri bitirecek yasa geliyorEkonomi

 