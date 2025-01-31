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Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA
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Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i resmen açıkladı
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Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ve kulübü Kızılyıldız'la anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz." denildi.

İmzanın ardından konuşan Mimovic, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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