Fenerbahçe Oosterwolde'nin bonservisini belirledi
Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'ye gelen tekliflerin ardından Hollandalı savunma oyuncusu için talep ettiği bonservis bedelinin belli olduğu ve rakamın 25 milyon euro olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe Oosterwolde'nin bonservisini belirledi
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için menajerine gelen resmi tekliflerin kulübe iletildiği öne sürüldü.
Fotomaç'ın haberine göre, Serie A'dan önemli takımların transfer listesinde yer alan Hollandalı için sarı-lacivertlilerin 25 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.
Oosterwolde için şu ana kadar en fazla önerilen miktarın ise 15 milyon euro olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta forma giyen Oosterwolde, 1 gollük katkı sağladı.