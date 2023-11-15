Fenerbahçe Opet, 2'de 2 yaptı

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0 galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ikinci maçından da set vermeden galibiyetle ayrıldı. Alman ekibi ise ilk kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Opet'te 18 sayıyla oynayan Magdalena Stysiak maçın en değerli oyuncusu, 23 sayıyla oynayan Arina Fedorovtseva da maçın en skoreri oldu.

Grupta lider konumda bulanan sarı-lacivertliler, üçüncü hafta maçında 28 Kasım Salı günü Polonya temsilcisi Grot Budowlani Lodz'a konuk olacak.