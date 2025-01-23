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Fenerbahçe play-off biletini son maça bıraktı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Olympique Lyon ile golsüz berabere kalarak puanını 9'a yükseltti. Sarı lacivertliler bu sonuçla play-off şansını son maça taşıdı.

Haber Merkezi
AA
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Fenerbahçe play-off biletini son maça bıraktı
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Olipik Lyon'u konuk etti. 

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler birçok gol pozisyonuna girse de ağları sarsmayı başaramadı ve maç golsüz eşitlikle sona erdi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 9'a, Lyon da 14'e yüksletti.

UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta 30 Ocak Perşembe günü Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland'la karşılaşacak.

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