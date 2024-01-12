Fenerbahçe Rade Krunic ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe, İtalyan devlerinden AC Milan'ın formasını giyen Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic ile prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Transfer Bilgilendirme



Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün… pic.twitter.com/70zVgnZx70 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 12, 2024

Kulüpten tarafından yapılan açıklamada "Transfer Bilgilendirme Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Rade Krunic kimdir?

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bosha-Hersek'de dünyaya geldi. Kariyeri boyunca sırasıyla FK Sutjeska Foca, FK Donji Srem Pecinci, FK Borac 1926 Cacak, Empoli ve Milan'da forma giyen Krunic, çıktığı 328 maçta 23 gol 31 asist yaparak toplamda 64 skora katkıda bulundu.