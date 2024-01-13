Fenerbahçe, Rade Krunic'i açıkladı

Fenerbahçe, Milan'dan Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz."

Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum

Transferin açıklanmasının ardından Rade Krunic, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün transferde ısrarcı olduğuna dikkati çeken Krunic, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti, sonunda buradayım. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım."