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Fenerbahçe Radyo, yeniden kulüp bünyesine dönüyor

Fenerbahçe Spor Kulübü, 97.0 frekansıyla yayın yapan radyo kanalına dair sözleşmenin feshedilerek yeniden kulüp bünyesinde faaliyet göstereceğini duyurdu.

Haber Merkezi
İHA
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Fenerbahçe Radyo, yeniden kulüp bünyesine dönüyor
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Sarı-lacivertli kulüpten, 'Fenerbahçe Radyosu yeniden Fenerbahçe'nin kontrolünde' başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün menfaati doğrultusunda, 97.0 frekansında yayın yapan Radyo Fenerbahçe’ye ilişkin önceki dönemde imzalanan sözleşmenin feshedilmesine ve radyomuzun tekrardan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bünyesinde faaliyet göstermesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda ilgili fesih sözleşmesi imzalanmış olup; Radyo Fenerbahçe’nin kısa süre içinde eski yayın merkezine taşınarak Fenerbahçe camiasına hizmet vermesi sağlanacaktır. Fenerbahçe’nin sesi olan radyomuzun yeniden güçlü bir şekilde yayın hayatına dönmesi için hazırlıklar süratle sürdürülmektedir."

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