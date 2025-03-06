Fenerbahçe, Rangers karşısında tur şansını rövanşa bıraktı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'a 3-1 yenilerek tur şansını zora soktu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında İskoçya ekibi Rangers'ı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.
Rangers'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Cyriel Dessers ile 42. ve 81. dakikalarda Cerny kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 30. dakikada Djiku attı.
Öte yandan Rangers'ın Dessers ile bulduğu iki gol de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek adına tur şansını zora soktu. Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.