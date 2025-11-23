Fenerbahçe, Rize'de 2-0'dan döndü ve 5 golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2'lik skorla yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin 2'si Marco Asensio'dan gelirken, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown da 1'er gol kaydetti. Kanarya, 5 Ekim'de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı müsabakanın ardından çıktığı 5 maçı da kazandı. Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında 3'er puan elde etti.

Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle puanını 31'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, 14. haftada 1 Aralık Pazartesi günü derbide Galatasaray ile evinde karşılaşacak.

İlk yarıdan notlar

6. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Rak-Sakyi’nin ceza sahasına pasında Ali Sowe’un dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

15. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Qazım Laçi’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

24. dakikada Nene’nin sağ taraftan pasında topla buluşan Jhon Duran'ın rakibini geçip kaleci Fofona ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Fofana meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada savunmadan seken topa ceza yayı önünde bulunan Fred’in gelişine vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.

Goller: Ali Sowe (dk. 6), Laçi (dk. 15) (Çaykur Rizespor)

İkinci yarıdan notlar

46. dakika İkinci devre başladı.

47. dakika Rizespor'da Samet Akaydin, Jhon Duran'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

51. dakika Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

55. dakika Fenerbahçe farkı 1'e indirdi! Ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in şutu savunmadan sekti ve direkten döndü. Dönen topu Asensio tamamladı ve skor 2-1'e geldi.

56. dakika Fenerbahçe'de Fred ve Mert Müldür çıktı. Talisca ve Brown oyuna dahil oldu.

58. dakika Fenerbahçe geri döndü! Sol kanatta topla buluşan Dorgeles Nene'nin ceza sahasına yaptığı ortaya müsait pozisyonda kafasıyla vuran Talisca'nın şutu ağlarla buluştu ve skoru 2-2'ye getirdi.

59. dakika Hızlı gelişen Rizespor atağında Ali Sowe, Skriniar'ı geçerek karşı karşıya kaldı. Araya giren Levent Mercan'ın ters vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

63. dakika Rizespor'da Laçi ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

65. dakika Fenerbahçe öne geçti! Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasındaki Jhon Duran'a pasını gönderdi. Kolombiyalı futbolcu, tek pasla ceza sahası dışındaki Asensio'yu gördü. İspanyol yıldızın gelişine şutunda meşin yuvarlak fileleri sarstı ve skor 3-2 oldu.

75. dakika Fenerbahçe'de Jhon Duran çıktı, En-Nesyri oyuna dahil oldu.

78. dakika Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Hızlı hücuma çıkan sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Dorgeles Nene'nin içeriye çevirdiği topu En-Nesyri tamamladı ve skor 4-2'ye geldi.

89. dakika Fenerbahçe 5-2 önde! Sol çaprazdan ceza sahasına giren Brown, karşı karşıya pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı.