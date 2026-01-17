Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu Kasımpaşa'ya kiraladı

TFF'nin sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşma imzalandı.

Becao'nun Fenerbahçe'yle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kasımpaşa'nın resmi sosyal medya hesabından transferle alakalı yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Rodrigo Becao, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.Yeni transferimiz Becao'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Becao, Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 3. futbolcu oldu. İstanbul temsilcisi, bu süreçte İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi ve Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı.