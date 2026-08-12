Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı! İşte geleceği tarih

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Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Romelu Lukaku’nun, bu gece saat 23.00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olacağı belirtildi.

Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen 33 yaşındaki Belçikalı santrfor Romelu Lukaku ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, transferi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Fenerbahçe taraftarı bekliyor

Lukaku’nun İstanbul’a gelişinin ardından Fenerbahçe ile gerçekleştireceği süreç merakla bekleniyor.

Fenerbahçe ile Napoli arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından tarafların 6 milyon euro ve bonuslar karşılığında el sıkıştığı iddia edilmişti.