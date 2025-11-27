Fenerbahçe sahasında 1 puan ile yetindi
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Macaristan ekibi Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe, turnuvada henüz mağlubiyet yüzü görmemiş Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.
Kadıköy Chobani Stadyumu'ndaki karşılaşmada ilk 45 dakikalık dilim golsüz sona ererken, ikinci yarıda konuk takım bu suskunluğu bozan taraf oldu.
66. dakikada Ferencvaros'un yıldızı Barnabas Varga, korner organizasyonunda iyi yükselerek topu ağlarımıza gönderdi. 0-1.
Fakat bu golden dakikalar sonra Fenerbahçe, 69'da Dorgeles Nene - Anderson Talisca iş birliğiyle durumu 1-1'e getirdi. Ceza sahasında topla buluşan Nene topu Talisca'ya göndermiş, Brezilyalı yıldız da hiç bekletmeden yarım voleyle topu Ferencvaros'un ağlarına yollamıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'de Jhon Duran, 90+2'de kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 8'e, Ferencvaros ise 11'e yükseltti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçını Brann ile deplasmanda oynayacak. Norveç ekibi, 11 Aralık Perşembe günü Sarı-Lacivertlileri evinde ağırlayacak.
Ferencvaros da aynı gün Panathinaikos ile evinde karşılaşacak.