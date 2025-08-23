  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti
Takip Et

Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda ilk galibiyetini Kocaelispor karşısında aldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti
Takip Et


Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Kocaelispor ile karşılaştı. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan müsabakadan Kanarya 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren goller Milan Skriniar, Archie Brown ve Anderson Talisca'dan geldi.

Bu sezon ilk iç saha maçı Avrupa kupalarındaki maçı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelenen Fenerbahçe, ilk lig maçını deplasmanda Göztepe ile oynadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri golsüz beraberlikle ayrıldığı maçla sezona 1 puanla başlamıştı. Bugün ise yeşil-siyahlı takıma karşı taraftarı önünde galibiyet elde etti. Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti - Resim : 1

Fenerbahçe, bu sonuçla ligde 2. maçında 4 puana ulaştı. Kocaelispor ise 3 karşılaşmada da mağlubiyet yaşarken, henüz puanla tanışamadı.
Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Benfica ile kozlarını paylaşacak.

Spor
Dries Mertens, 38 yaşında yeşil sahalara veda etti
Dries Mertens, 38 yaşında yeşil sahalara veda etti
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde attığı golle tarihe geçti
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde attığı golle tarihe geçti
Filenin Sultanları ilk maçında İspanya'yı mağlup etti
Filenin Sultanları ilk maçında İspanya'yı mağlup etti
Fenerbahçe-Kocaelispor maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Kocaelispor maçının VAR hakemi belli oldu
Edson Alvarez imzayı attı! Artık resmen Fenerbahçe’de
Edson Alvarez imzayı attı! Artık resmen Fenerbahçe’de
Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü: İstanbul’a geldi, Beşiktaş'a imza atacak
Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü: İstanbul’a geldi, Beşiktaş'a imza atacak