Fenerbahçe Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi: İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe, transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a getirdiği Fransız kanat oyuncusu Allan Saint Maximin'i KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe, dün İstanbul'a getirdiği Allan Saint-Maximin transferinin maliyetini açıkladı.
Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir. İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.