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Fenerbahçe Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi: İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe, transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a getirdiği Fransız kanat oyuncusu Allan Saint Maximin'i KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi: İşte ödenecek rakam
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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe, dün İstanbul'a getirdiği Allan Saint-Maximin transferinin maliyetini açıkladı.

Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir. İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

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