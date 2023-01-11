Fenerbahçe, Samet Akaydın'ı transfer etti

Fenerbahçe'den, 'Ailemize hoş geldin Samet Akaydın' başlığıyla yapılan tranfer açıklamasında, şöyle denildi:

Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydın’ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın’a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, Samet Akaydın transferi için “Teknik Direktörümüz Jorge Jesus’un Türkiye Ligi’nden en çok istediği transferdi. Samet’i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe’ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek” ifadelerini kullandı.



İmzanın ardından Samet Akaydın’ın ilk mesajı ise “Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Taraftarlarımız, her zaman sahada savaşan bir Samet görecek. Haydi Fenerbahçe.” oldu.

Fenerbahçe'nin, Akaydın'ın bonservis bedeli için Adana Demirspor'a 3.7 milyon Euro ödediği ifade ediliyor.