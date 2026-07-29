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Fenerbahçe, Şampiyonalar Ligi'nde tur atladı

Fenerbahçe, deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak toplamda 2-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükseldi.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Şampiyonalar Ligi'nde tur atladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Zabrze Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golünü 12. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti. Zabrze'nin golünü ise 45+10. dakikada Sacek attı. Fenerbahçe'nin İstanbul'da 1-0 kazandığı ilk maçta da golü Talisca atmıştı.

Bu sonucun ardından ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe toplamda 2-1'lik skorla UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.