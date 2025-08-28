Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya Kerem Aktürkoğlu’nun 35. dakikadaki golüyle 1-0 yenilerek elendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geldi. Estadio de Luz'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golü 35. dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, maçın 82. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Golsüz eşitlikle sona eren ilk maçın ardından bu sonuçla birlikte Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.