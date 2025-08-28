  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Takip Et

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya Kerem Aktürkoğlu’nun 35. dakikadaki golüyle 1-0 yenilerek elendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geldi. Estadio de Luz'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. 

Benfica'ya galibiyeti getiren golü 35. dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti. 

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, maçın 82. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Golsüz eşitlikle sona eren ilk maçın ardından bu sonuçla birlikte Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 

CHP'li Yavuzyılmaz: Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde her ay 8 maaş aldığını tespit ettikCHP'li Yavuzyılmaz: Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde her ay 8 maaş aldığını tespit ettikGündem

 

AK Partili Demir: 2028'de Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilebilmesi için olağanüstü gayret göstereceğizAK Partili Demir: 2028'de Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilebilmesi için olağanüstü gayret göstereceğizGündem

 

Spor
Galatasaray'dan Wilfried Singo'ya rekor transfer bedeli! İstanbul'a geliyor
Galatasaray'dan Wilfried Singo'ya rekor transfer bedeli! İstanbul'a geliyor
TRT 1 sinyal yok hatası ve çözümü 2025! TRT 1 Sinyal yok çözüm yöntemleri ve güncel BISS Key şifresi
TRT 1 sinyal yok hatası ve çözümü 2025! TRT 1 Sinyal yok çözüm yöntemleri ve güncel BISS Key şifresi
Benfica - Fenerbahçe TRT 1 şifresiz izleme frekansı! TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır?
Benfica - Fenerbahçe TRT 1 şifresiz izleme frekansı! TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır?
3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı
3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı
Filenin Sultanları Kanada’yı yenerek liderliği kaptı: Yeni rakibimiz belli oldu
Filenin Sultanları Kanada’yı yenerek liderliği kaptı: Yeni rakibimiz belli oldu
Gran Fondo Başkent 2025 Ankara’ya değer kattı
Gran Fondo Başkent 2025 Ankara’ya değer kattı