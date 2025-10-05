  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe Samsunspor deplasmanı: Günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı
Takip Et

Fenerbahçe Samsunspor deplasmanı: Günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında bugün oynanacak Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Sarper Barış Saka üstlenecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe Samsunspor deplasmanı: Günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı
Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler görev alacak. Meler’in yardımcı hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar olurken, 4. hakem olarak Fatih Tokail görev yapacak.

İki ekip arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak, AVAR’da ise Deniz Caner Özaral ile Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek.

Bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda VAR’da şu isimler görev yapacak:

14.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe - Başakşehir: Onur Özütoprak

20.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka

Hindistan’da öksürük şurubu faciası: 11 çocuk öldü, doktor gözaltına alındıHindistan’da öksürük şurubu faciası: 11 çocuk öldü, doktor gözaltına alındıDünya

 

Trump'tan Hamas mesajı: İktidarda kalmaya devam ederse imha gerçekleşecekTrump'tan Hamas mesajı: İktidarda kalmaya devam ederse imha gerçekleşecekDünya

 

Spor
Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin istifa etti
Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin istifa etti
Eski hakemden Galatasaray-Beşiktaş maçı için çarpıcı iddia: Derbi tekrar edilebilir
Galatasaray-Beşiktaş maçı için çarpıcı iddia: Derbi tekrar edilebilir
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kazanan yok
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kazanan yok
Muhammed Furkan Özbek, dünya şampiyonu oldu
Muhammed Furkan Özbek, dünya şampiyonu oldu
Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı!
Yusuf Dikeç Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı!
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu