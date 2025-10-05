Fenerbahçe Samsunspor deplasmanı: Günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler görev alacak. Meler’in yardımcı hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar olurken, 4. hakem olarak Fatih Tokail görev yapacak.

İki ekip arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak, AVAR’da ise Deniz Caner Özaral ile Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek.

Bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda VAR’da şu isimler görev yapacak:

14.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe - Başakşehir: Onur Özütoprak

20.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka