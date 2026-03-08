  1. Ekonomim
Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Samsunspor'u konuk edecek. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak. Müsabakada VAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR’da da Mustafa Savranlar görev yapacak.

