Fenerbahçe seçime gidiyor: İlk başkan adayı belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, camiaya hitaben yaptığı açıklamada 6-7 Haziran’da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını duyurdu. Saran aday olmayacağını açıkladı.

Olağanüstü seçimli genel kurul kararı sonrası ilk başkan adayı belli oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Barış Göktürk, adaylığını açıkladı.

Göktürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe’yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum."

Göktürk, Ali Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilerek zirve yarışına veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco ve sportif direktör Özek ile yolların ayrıldığı, kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif direktörümüz Devin Özek ve futbol koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."