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Fenerbahçe seçime gidiyor! Kongre tarihi belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetime tepkiler büyürken, kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Kongrenin eylül ayında yapılması planlanıyor.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe seçime gidiyor! Kongre tarihi belli oldu
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Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray’ın gerisinde kalan Fenerbahçe’de, uzun süredir eleştirilerin odağında olan Başkan Ali Koç’a taraftarlar istifa çağrısında bulundu. Camiada seçim kararı alınması için imza kampanyası başlatıldı. Artan baskılar karşısında Ali Koç kararını açıkladı.

Fenerbahçe seçime gidiyor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Sarı lacivertlilerde olağanüstü seçimli genel kurul 14 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ali Koç aday olacak mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tüm tepki ve eleştirilere rağmen olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi. Seçim için başlatılan imza kampanyasına destek veren Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu başkan adaylıklarını açıklamıştı.

 

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