Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacağı mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
AA
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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Slavia Prag’ı konuk edeceği karşılaşmada İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İspanyol Adrian Cordero olacak.