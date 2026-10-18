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Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacağı mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

Haber Merkezi
AA
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Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi belli oldu
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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Slavia Prag’ı konuk edeceği karşılaşmada İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İspanyol Adrian Cordero olacak.

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