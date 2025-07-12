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Fenerbahçe sol kanadı güçlendirdi! Archie Brown transferi resmiyet kazandı

Fenerbahçe, Gent Kulübü'nün 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe sol kanadı güçlendirdi! Archie Brown transferi resmiyet kazandı
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Sarı-lacivertliler, sol bek pozisyonuna genç ve yetenekli bir isimle takviye yaptı. 23 yaşındaki Archie Brown'un, 3+1 yıllık anlaşması resmiyet kazandı. 

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ailemize hoş geldin Archie Brown. Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.  

23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 

Archie Brown’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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