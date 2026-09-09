Fenerbahçe stadında 50 milyon euroluk dönüşüm: Kapasite 64 bine çıkacak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fenerbahçe, Chobani Stadı'nın kapasitesini 64 bine çıkaracak yenileme projesinin detaylarını duyurdu.

Yaklaşık 50 milyon euroluk bütçeyle hayata geçirilecek projenin 12 ayda tamamlanması ve kulübe yıllık ilave 25 milyon euroluk gelir sağlaması hedefleniyor.

Çatı 6 metre yükselecek, 52 yeni loca yapılacak

Proje kapsamında kale arkası tribünlerine yeni bölümler eklenecek, Maraton ve Fenerium tribünleri genişletilecek. Kale arkası bölümüne 52 adet yeni loca inşa edilecek. Kapasite artışının tamamlanmasının ardından dış cephe kaplaması yenilenerek stat içi ses akustiği güçlendirilecek.

Maliyet 50 milyon euro, inşaat 12 ay sürecek

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, çalışmaların maç takvimini asgari düzeyde etkileyeceğini belirtti. Özbağı şunları kaydetti:

"Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasite artışı projelerini tamamlamış bulunmaktayız. Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve kendisi uygun bularak bütün Fenerbahçe camiasını sevindirmiştir. İnşaat süremiz iş programına göre 12 aydır; sezon bitiminde projeyi belli bir seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz.

İnşaat devam ederken maçlarımız stadımızda oynanabilecek, yalnızca çatı yükseltme aşamasında birkaç karşılaşmayı farklı bir sahada oynayabiliriz. Yaklaşık 50 milyon euro maliyeti olan bu yatırımı, kulübümüzün mevcut bütçesine yük getirmeden, sponsorlarımızın desteğiyle finanse edeceğiz. Proje bittiğinde tahmini yıllık gelir artışımızın 25 milyon euro seviyesinde olmasını öngörüyoruz."